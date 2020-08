Voorlopig geen nieuw plan Utrechts openbaar vervoer

Elk jaar maken de Utrechtse vervoerders U-OV en Syntus Utrecht een vervoerplan en een dienstregeling voor het nieuwe jaar, maar dat gaat voorlopig niet gebeuren. De vervoerders en de provincie willen de gevolgen van de coronacrisis afwachten.

Normaal gesproken bieden de vervoerders en de provincie iedereen de mogelijkheid om mee te denken over de dienstregeling voor het nieuwe jaar. “Helaas loopt het dit jaar anders door de gevolgen van de coronacrisis en de maatregelen die daardoor getroffen moeten worden”, schrijven de partijen.

Vanwege de vele onzekerheden is besloten om de voorbereiding van het nieuwe vervoersplan voorlopig uit te stellen. Zodra er meer duidelijkheid is over de beheersbaarheid en de financiële consequenties van de pandemie, zal de provincie bekendmaken wanneer er een nieuw vervoersplan gepresenteerd kan worden.

Aangepaste dienstregeling

In overleg tussen vervoerders en provincie wordt het openbaar vervoer in coronatijd zoveel mogelijk afgestemd op de veranderende vraag. Dat kan dus ook betekenen dat er tussentijds wijzigingen komen en frequenties van ritten aangepast worden.

De invloed van de coronacrisis op het openbaar vervoer is namelijk groot. Nadat de dienstregeling eerder was beperkt, is het openbaar vervoer sinds 2 juni weer vaker gaan rijden. Het aantal ritten is opnieuw toegenomen en sinds juli is iedereen weer welkom in het openbaar vervoer. Wel gelden er een aantal maatregelen, zoals de verplichting om in de voertuigen een mondkapje te dragen.

De komende maanden zet de provincie Utrecht het overleg over de nieuwe dienstregeling met de vervoerbedrijven voort, zodat vraag en aanbod zo goed mogelijk op elkaar blijven afgestemd.