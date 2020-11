Voorlopig geen noodzaak voor verbod op carbidschieten in Utrecht

Burgemeester Den Oudsten zegt geen directe noodzaak te zien om carbidschieten te verbieden in de gemeente Utrecht, maar is bereid een verbod in stellen als dat wel nodig blijkt. Dat zei hij op vragen van Partij voor de Dieren, GroenLinks en Stadsbelang Utrecht



Volgens de burgemeester is het niet nodig om direct een verbod te leggen op bezigheden die ‘mogelijk’ gaan gebeuren. Hij stelt dat er in Utrecht geen traditie van carbidschieten is. Ook ziet Den Oudsten geen directe signalen dat mensen, die nu geen vuurwerk mogen afschieten, overgaan op carbidschieten. Hij acht het daarom overbodig om dit direct te verbieden.

Wel kijkt de gemeente Utrecht welke mogelijkheden er zijn voor het eventueel afkondigen een verbod. Dat zou met name gelden voor het carbidschieten in de stedelijke omgeving. Dit houdt de gemeente achter de hand voor als het later toch verstandig is om carbidschieten te verbieden.

Besluit de gemeente Utrecht toch te kiezen voor een verbod, dan wordt daar uiterlijk op 17 december meer over bekend. Dan doet de gemeente mogelijk een voorstel om een extra artikel toe te voegen aan de APV.