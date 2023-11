Voorlopig geen treinen naar Spoorwegmuseum in Utrecht, veiligheid kan niet gegarandeerd worden

Er rijden voorlopig geen treinen meer tussen station Utrecht Centraal en station Maliebaan. De veiligheid op het spoor naar het Spoorwegmuseum kan vanwege technische problemen niet gegarandeerd worden, meldt ProRail.

De problemen worden veroorzaakt doordat de treindetectie niet goed werk. Hierdoor kan het gebeuren dat de spoorbomen bij een overweg niet sluiten terwijl er wel een trein rijdt. Dit is afgelopen decennia ook zeker zeven keer gebeurd. Ook dit jaar reed er nog een trein over een overweg waarvan de spoorbomen nog open waren.

De detectieproblemen komen onder andere door vuil en bladeren op de rails. Daarbij is het spoor naar Utrecht Maliebaan, waar het Spoorwegmuseum zit, vrij uniek. Er staan veel bomen dicht langs het spoor, er rijden eigenlijk maar weinig treinen en dat doen ze ook nog eens dwars door de stad.

“Onderzoek naar dit incident, in combinatie met de eerdere incidenten, hebben ons doen besluiten het treinverkeer nu stil te leggen. We bekijken op dit moment hoe we dit probleem kunnen oplossen. Het is nog niet bekend hoe lang het treinverkeer stilligt. Reizigers naar het Spoorwegmuseum kunnen gebruik maken van de bus”, aldus ProRail.