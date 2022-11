Voorlopig geen verbod op bont en levende krabben en kreeften op markten in Utrecht

Er komt voorlopig geen verbod op de verkoop van bont en levende krabben en kreeften op Utrechtse markten. Een meerderheid in de raad steunde dit voorstel vorig jaar, maar een verbod is volgens het college juridisch niet houdbaar.

Vorig jaar dienden de Partij voor de Dieren en de SP moties in met het voorstel om een verbod in te stellen op de verkoop van levende krabben en kreeften. De verkoop van levende krabben en kreeften zou volgens de partijen ‘onnodig en excessief leed’ opleveren van het moment dat de dieren gevangen worden tot het moment dat ze verkocht worden. Ook de verkoop van bont was niet meer van deze tijd, vonden de partijen. Beide voorstellen werden aangenomen in de raad en het verbod leek er dus te gaan komen.

Juridisch niet mogelijk

Echter is het college na onderzoek tot de conclusie gekomen dat een verbod op de verkoop van levende krabben en kreeften en bont juridisch gezien niet mogelijk is. Dierenwelzijn wordt namelijk geregeld in de Wet Dieren, waardoor het voor de gemeente Utrecht niet mogelijk is om zelf regels te stellen op het gebied van dierenwelzijn. Ook de alternatieve mogelijkheden om een verbod in te stellen die het college onderzocht heeft bleken niet haalbaar te zijn.

Het college heeft ook gekeken naar de gemeente Amsterdam, die een poging heeft gedaan om een verbod in te stellen op basis van de openbare orde. Dat verbod ging ook niet door omdat het volgens juridisch adviseurs moeilijk zou zijn om het langs de bestuursrechter te krijgen. Amsterdam doet nu onderzoek naar andere mogelijkheden om een verbod alsnog voor elkaar te krijgen. Het Utrechts college laat weten deze ontwikkelingen ‘op de voet te volgen’.