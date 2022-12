Voorlopig ontwerp voor nieuwe Jutfaseweg vastgesteld door gemeente Utrecht

De Jutfaseweg in Utrecht moet een aantrekkelijke straat voor fietsers en voetgangers worden. Auto’s zijn hier in de toekomst te gast. Dat staat in het voorlopige plan dat de gemeente na inspraak van de bewoners heeft vastgesteld.

“Fiets- en autoverkeer delen de rijbaan in twee richtingen en de maximale snelheid wordt 30 kilometer per uur. Zo komt er meer ruimte voor groen aan de waterkant en maken we van de Jutfaseweg een groene en fijne fiets- en wandelroute. In het water komt een steiger en drijvend groen”, zo schrijft het college van burgemeester en wethouders in een brief aan de Utrechtse gemeenteraad.

Met de aanpassingen moet de weg van en naar de binnenstad meer met de omliggende wijken worden verbonden. Ook wordt de Jutfaseweg hiermee een onderdeel van het fietsnetwerk tussen Utrecht, Nieuwegein en IJsselstein, is het idee.

Veiligheid

Bewoners en belanghebbenden konden afgelopen najaar op de voorlopige plannen reageren. Daaruit kon de gemeente aandachtspunten halen. Zo gaven sommige mensen aan zich zorgen te maken over de veiligheid van de straat, wanneer al het verkeer de rijbaan gaat delen.

De gemeente geeft nu aan dat de weg volgens de landelijke richtlijnen wordt ingericht. Auto’s mogen hier na de herinrichting maximaal 30 kilometer per uur rijden. Op de rijbaan is ruimte voor twee auto’s – of tweemaal twee fietsers – naast elkaar.

Optische aanpassingen, zoals rabatstroken – grijze stroken – aan weerszijden van de weg, moet het gemotoriseerde verkeer tot langzaam rijden aansporen. “Na deze herinrichting is de Jutfaseweg aantrekkelijker voor bestemmingsverkeer, maar minder aantrekkelijk voor doorgaand autoverkeer.”

Groener

Verder zouden de bewoners en belanghebbenden over het algemeen positief zijn over de plannen voor de herinrichting. “Veel mensen waarderen de nieuwe en groenere inrichting. Ook de toegankelijkheid van het water werd positief ontvangen.”

Het voorlopige onderwerp wordt nu verder uitgewerkt tot een definitief onderwerp. De gemeente verwacht dat de herinrichting eind 2023 kan beginnen.