Voorlopig wordt het schoolgebouw aan de Rubenslaan niet gesloopt

Het schoolgebouw aan de Rubenslaan in Utrecht wordt niet op korte termijn gesloopt. De sloop van het pand is in ieder geval met een jaar uitgesteld. Zo laat de gemeente Utrecht weten.

Het oude schoolgebouw aan de Rubenslaan 91 staat al tien jaar leeg en de gemeente was van plan het pand op korte termijn te slopen en de plek beschikbaar te houden voor nieuwe onderwijshuisvesting.

Buurtbewoners startten zo’n 2 maanden geleden het buurtinitiatief Rubenslaanschool om de sloop tegen te gaan. Het pand is volgens hen van cultuurhistorische waarde en nog in goede staat om renoveren. Ook enkele erfgoedorganisaties maken zich hard voor het behoud van het pand.

Nieuwe ontwikkelingen

De gemeente laat nu weten dat er nieuwe ontwikkelingen zijn. Zo is er onlangs een vraag van de eigenaar van de studentencomplexen aan de Ina Boudier Bakkerlaan ontvangen die in gesprek wil om een mogelijke uitruil onderwijsbestemming Rubenslaan – Ina Boudier Bakkerlaan te onderzoeken.

Dan komt er dus mogelijk ruimte vrij op de Ina Boudier Bakkerlaan voor de realisatie van een onderwijsgebouw. Dat geeft ook weer meer mogelijkheden voor de Rubenslaan.

Uitstel

Wethouder Anke Klein schrijft in een brief: “Omdat we weten dat zowel bij de raad als bij initiatiefnemers nog steeds wensen en ideeën leven voor transformatie van deze locatie naar woningbouw willen we geen onomkeerbaar besluit nemen voordat deze nieuwe mogelijkheid van ruil met de Ina Boudier Bakkerlaan onderzocht is.”

Daarom wordt de sloop van het gebouw uitgesteld. “We willen daarbij benadrukken dat uitstel niet automatisch zal leiden tot afstel van de sloop. De Rubenslaan blijft nog aangemerkt als bufferlocatie voor onderwijshuisvesting.” De komende tijd wordt gebruikt om alle plannen verder te verkennen.