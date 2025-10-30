Voorlopige uitslag in Utrecht: D66 en GroenLinks-PvdA de grootste, opkomst 81 procent

In heel Nederland is inmiddels 99,7 procent van de stemmen geteld. In Utrecht zijn D66 en GroenLinks-PvdA de populairste partijen geworden. Op de site van de gemeente is de voorlopige uitslag te vinden. De opkomst in Utrecht was ruim 81 procent.

Op basis van de voorlopige uitslag heeft D66 de meeste Utrechtse stemmen gekregen: 27 procent om precies te zijn. Daarna volgt GroenLinks-PvdA met 26 procent. Op de derde plaats staat voorlopig de VVD met 9 procent. Daarna volgen de PVV en het CDA met 7 procent.

Twee jaar geleden verschilden de percentages flink. Toen was GroenLinks-PvdA onder Utrechters de grootste partij met 35 procent van de stemmen. D66 kreeg toen 11,5 procent.

Opkomst

In Utrecht mochten 266.036 inwoners dit keer gaan stemmen. Daarvan heeft 81,2 procent dat ook daadwerkelijk gedaan. In heel Nederland was het opkomstpercentage 78,4 procent.

In onze gemeente kon worden gestemd bij 227 stembureaus. Daar zaten ook allerlei bijzondere locaties tussen.

Per kandidaat

Daarnaast wordt vanaf 08.30 uur vanochtend in de Jaarbeurs geteld hoeveel stemmen iedere kandidaat heeft gekregen. Iedereen die het leuk vindt, mag daar een kijkje komen nemen. Morgen wordt dan de uitslag per kandidaat en per Utrechts stembureau bekendgemaakt.