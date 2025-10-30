Voorlopige uitslag in Utrecht: D66 en GroenLinks-PvdA de grootste, opkomst 81 procent

In heel Nederland is inmiddels 99,7 procent van de stemmen geteld. In Utrecht zijn D66 en GroenLinks-PvdA de populairste partijen geworden. Op de site van de gemeente is de voorlopige uitslag te vinden. De opkomst in Utrecht was ruim 81 procent.
Op basis van de voorlopige uitslag heeft D66 de meeste Utrechtse stemmen gekregen: 27 procent om precies te zijn. Daarna volgt GroenLinks-PvdA met 26 procent. Op de derde plaats staat voorlopig de VVD met 9 procent. Daarna volgen de PVV en het CDA met 7 procent.
Twee jaar geleden verschilden de percentages flink. Toen was GroenLinks-PvdA onder Utrechters de grootste partij met 35 procent van de stemmen. D66 kreeg toen 11,5 procent.
Opkomst
In Utrecht mochten 266.036 inwoners dit keer gaan stemmen. Daarvan heeft 81,2 procent dat ook daadwerkelijk gedaan. In heel Nederland was het opkomstpercentage 78,4 procent.
In onze gemeente kon worden gestemd bij 227 stembureaus. Daar zaten ook allerlei bijzondere locaties tussen.
Per kandidaat
Daarnaast wordt vanaf 08.30 uur vanochtend in de Jaarbeurs geteld hoeveel stemmen iedere kandidaat heeft gekregen. Iedereen die het leuk vindt, mag daar een kijkje komen nemen. Morgen wordt dan de uitslag per kandidaat en per Utrechts stembureau bekendgemaakt.
16 ReactiesReageren
De D66 , en GroenLinks zouden samen al de meerderheid in de gemeente hebben. De combi is ongeveer gelijk aan de gemeente Amsterdam.
Een goede basis voor de G4. Want ook in Den Haag staat D66 sterk.
Deze combinatie geeft vertrouwen om meer woningbouw te realiseren in onze Randstad met goed openbaar vervoer en sociale huisvesting
We zijn een lieve stad.
Links groeit in onze stad. Ondanks wat hier geregeld beweert wordt, is centrum-links hier sterk geworteld. Wat een heerlijke stad, en een voorrecht hier geboren en getogen te zijn. Trots op mn stadsie!
Trots op Utrecht: hoog opkomstpercentage en veel stemmen voor fatsoenlijke partijen!
Bij gemeenteraadsverkiezingen is de opkomst vaak veel lager en wordt er ook anders gestemd, maar een keer D66 als grootste partij en leider van de formatie is een prettig idee.
Voor Utrecht zou het goed zijn als GL/PvdA eens een periode in de oppositie zou zitten. Dat schut ook het ambtenaren apparaat eens op.
@Peter: het blijkt dat u geen flauw benul heeft van het ambtenarenrecht en een apart beeld hebt bij ambtenaren: alsof het politieke benoemingen betreft. Maar bij de plantsoenendienst werk je omdat je groene vingers hebt en niet omdat je toevallig PvdA hebt gestemd.
Daarom volgende keer met de computer laten stemmen dan komt er een totaal andere stemming uit.
Nu word door deze uitslag de neergaande spiraal voortgezet.
@Wil zie dat GL / PVDA een kleine 10 % heeft ingeleverd waar zie jij die groei.
Het gaat om landelijke verkiezingen mensen, voorlopig staat de PVV nu op voorsprong.
Deze uitslag laat zien hoe verdeeld wij als land zijn, en dat is geen goed teken vd toekomst.
Het enige positieve is dat Timmermans er mee stopt, omdat hij zichzelf heeft overschat, en de PvdA kapot heeft gemaakt.
@geenstijl: dat zouden meer partijleiders moeten doen idd, in het belang van het land en om de polarisatie te stoppen. Maar Wilders zal daar wel het lef niet voor hebben.
@Erwin,
Nog niet te vroeg juichen hoor …
Mvg.
Altijd maar die wilders ,kom is met wat nieuws of links brandschoon is.
@Sjaak, geloof je nog dat de politiek de stad bestuurt of zijn het toch de ambtenaren in het stadskantoor die de politiek laat vertolken wat zij willen?
Gefeliciteerd!
Helaas wel zo dat groep voorbijgangers vol idealen dit voornamelijk bepaald.
Zodra ze wat ouder worden en zich hoog opgeleid in een Vinex oord nestelen, beseffen ze zich wat ze Utrecht hebben aangedaan en veranderd hun politieke voorkeur.
Ondertussen blijft de stad en haar oorspronkelijke bewoners met de rotzooi en nieuwe groep jonge voorbijgangers zitten……
@Pee, wat suggereert u?
@Erwin. Denk dat je erg polariseert door alleen naar Wilders te wijzen.