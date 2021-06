Voormalig gevangenis Wolvenplein verkocht: er komen woningen, horeca en brug over de singel

De markante en monumentale voormalige gevangenis Wolvenplein in Utrecht is verkocht. Het proces is jaren geleden in gang gezet en nu is bekend dat ontwikkelaar AM het gebouw en terrein in handen heeft gekregen door het hoogste bod te doen. Er komen woningen, horeca, buurtruimtes, een wandelroute langs het gebouw en een brug over de singel.

Op 1 juli 1856 werd de gevangenis op het Wolvenplein in gebruik genomen. Voordat het cellencomplex wegens bezuinigingen de deuren moest sluiten in 2014 was het de oudste gevangenis in Nederland. Sinds de sluiting werd er gesteggeld over de toekomst.

Na een intensieve voorbereiding en samenwerking met de gemeente Utrecht, startte het Rijksvastgoedbedrijf – de huidige eigenaar van het gebouw – in maart 2020 met de verkoop van het voormalige gevangeniscomplex. Na een voorselectie op kwaliteit van de plannen voor herontwikkeling, legde AM de grootste zak geld neer voor het unieke complex.

Wonen en horeca

Het plan van AM voorziet in een mix van wonen, waaronder in het sociaal en middensegment, werken, horeca, waaronder een hotel en buurtruimtes. Ook voorziet het plan in een openbare wandelroute over het terrein en een brug over de singel.

Marien Kleinjan, directeur ontwikkeling AM Midden: “Het monumentale complex met al zijn herinneringen wordt zoveel mogelijk in zijn waarde gelaten, maar krijgt ook nieuw leven ingeblazen en versterkt het landschap eromheen. We zijn erg blij met deze gunning en kijken uit naar een prettige samenwerking met de gemeente en de buurt.”

Zomer

Het Rijk draagt het monumentale complex deze zomer over aan AM zodat de herontwikkeling plaats kan gaan vinden. De gemeente gaat nu in gesprek met AM over de uitwerking van het ingediende plan. Daarbij wordt het plan onder meer getoetst aan het huidige gemeentelijk beleid. Daarnaast worden afspraken gemaakt over het te doorlopen proces, planning, rolverdeling en participatie.

Wethouder Klaas Verschuure (Ruimtelijke Ontwikkeling): “We zijn blij dat de herontwikkeling van het Wolvenplein weer een stap dichterbij is en we straks iets moois kunnen toevoegen aan de stad op deze unieke locatie.”