Voormalig pand Holland Casino wordt mogelijk tijdelijke noodopvang voor 500 vluchtelingen

Het voormalige pand van Holland Casino aan de Overste Den Oudenlaan wordt mogelijk ingericht als tijdelijke noodopvang voor vluchtelingen. Er zouden 500 vluchtelingen in het gebouw kunnen worden opgevangen. Het definitieve besluit moet nog genomen worden.



De gemeente is al langer met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en de Jaarbeurs in gesprek over een plek om tijdelijk vluchtelingen op te vangen. Het COA verwacht vanwege onder meer de situatie in Afghanistan niet genoeg capaciteit te hebben om alle vluchtelingen die naar Nederland komen op te vangen.

Het kabinet heeft gemeenten daarom opgeroepen om tijdelijk noodopvang te bieden en de gemeente Utrecht wil aan dat verzoek voldoen. Eerder werden tussen het COA, de gemeente en de Jaarbeurs ook al gesprekken gevoerd over noodopvang in de Jaarbeurs.

Mogelijkheden

Het COA en de Jaarbeurs kijken nu naar de mogelijkheden om de opvang in te richten in het oude gebouw van Holland Casino. Volgens de gemeente is er onlangs een schouw geweest, waarmee gekeken is naar brandveiligheid, gezondheid en installaties.

Op basis van die schouw is het COA nu bezig met het maken van een planning om het pand gereed te maken voor de noodopvang. COA en de Jaarbeurs besluiten binnenkort definitief over het gebruik van het oude Holland Casino-pand. De gemeente brengt omwonenden van het pand via een wijkbericht op de hoogte.