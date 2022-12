Voormalig Utrechts student is nu minister van cultuur in Cyprus en ging op bezoek bij oude opleiding

De huidige minister van cultuur van Cyprus, Yiannis Toumazis, was ooit zelf student aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht en bracht deze week een bezoek aan zijn oude school. Hij volgde in de jaren 80 de opleiding Theatre Design en tijdens zijn bezoek aan Nederland sprak hij daarover met studenten van de opleiding Theater aan het Janskerkhof.

De studenten gingen met de minister in gesprek over hun werk en toekomst. Toumazis deelde met hen wat zijn opleiding hem persoonlijk in zijn leven heeft gebracht: “Mijn tijd bij HKU was een keerpunt in mijn leven en carrière. De opleiding heeft mij unieke mogelijkheden geboden om actief deel te nemen aan het culturele leven en voedde mijn gevoel voor creativiteit.”

Vandaag de dag volgen rond de driehonderd studenten uit het buitenland een opleiding aan HKU. Daarvan komen negen studenten uit Cyprus, die verschillende opleidingen aan HKU doen. Ook een aantal van hen ontmoetten de minister en spraken met hem over hun studie aan HKU. Na afloop van het bezoek gaven zij aan het hoopgevend te vinden dat hun land voor het eerst een volledig op cultuur gerichte minister heeft en dat het heel mooi is dat hij, net als zij nu, aan de HKU heeft gestudeerd.

Edwin Jacobs van HKU noemt het bezoek van de minister een heel mooi voorbeeld dat aantoont hoe belangrijk en vormend een opleiding is. “Het feit dat hij persoonlijk op bezoek komt en met onze studenten deelt wat zijn opleiding hem gebracht heeft, toont aan dat een opleiding niet alleen tijdens het volgen ervan van waarde is. Het speelt een leven lang en werkt door in de verdere loopbaan.

