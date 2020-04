Voormalig Woo-portier Fred Prang overleden

De bekende Utrechtse portier Fred Prang is overleden. Prang stond meer dan veertig jaar lang aan de deur van Woolloomooloo. Utrechts bekendste portier, die in 2004 koninklijk werd onderscheiden, moest toen al stoppen vanwege zijn ziekte.

Het Utrechtsch Studenten Corps (USC) meldt het overlijden van de gewaardeerde ‘hoeder van de Woolloomooloo’ op de site. Ludo Schot van het USC vertelt dat Prang dinsdagavond is overleden. “Wij leven zeer mee met zijn familie en andere naasten en wensen hen veel kracht en sterkte met dit grote verlies.”

Er is een online condoleanceregister geopend en het idee is om de condoleances te bundelen en later aan te bieden aan de familie. Ook zal er donderdag 2 april op het terras van USC aan het Janskerkhof een foto worden geplaatst waar bezoekers bloemen kunnen leggen. Dat kan tot en met zondag. De begrafenis is vanwege alle coronamaatregelen in kleine kring, maar Schot hoopt dat toch veel mensen een bloemetje komen leggen.

Fred Prang stond meer dan 40 jaar aan de deuren van studentendiscobar Woolloomooloo aan het Janskerkhof. Zijn behoedzame maar soms resolute aanpak, fotografisch geheugen en vermogen om contact te leggen met alle lagen van de bevolking maakte hem tot een instituut binnen studerend Nederland. DUIC sprak Prang eerder over zijn afscheid als portier en zijn liefde voor de stad.