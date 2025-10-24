Voormalige Aldi in Utrechtse centrum wordt Kruidvat

Op 4 november opent een vierde vestiging van het Kruidvat in de Utrechtse binnenstad. De nieuwe Kruidvat komt in het voormalige pand van de Aldi in het gerestaureerde House Modernes.

Met de opening van het Kruidvat komt een einde aan een jaar van leegstand van het kenmerkende winkelpand op de hoek van de Lange Viestraat en de Oudegracht.

Hoewel de vestiging pas begin november opent, prijkt het logo van het Kruidvat al op de gevel en is de etalage al ingericht. De nieuwe vestiging wordt 350 m² groot.

