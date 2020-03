Utrechtse voormalig tuchtrechter Bernard Tomlow zelf geschorst

De bekende Utrechtse advocaat en voormalig tuchtrechter Bernard Tomlow is door de tuchtrechter voor een half jaar geschorst. Dit schrijft De Telegraaf. Hij zou geschorst zijn wegens ‘niet integer handelen in een faillissement, misbruik van zijn derdengeldrekening en daarover ook nog eens liegen tegen de deken’.

De zogenoemde Raad van Discipline is ingesteld om klachten te behandelen over advocaten. De Utrechtse advocaat Tomlow moest onlangs voorkomen bij deze raad want hij zou zijn werk niet goed hebben gedaan.

Bij De Telegraaf is te lezen dat de advocaat: ‘oneigenlijk’ grote geldbedragen beheerde voor een cliënt die bij diverse faillissementen betrokken was. Tomlow zou meerdere cash betalingen aan zijn cliënt hebben gedaan, zou hij geen goed onderzoek hebben gedaan en deed hij geen melding van ongebruikelijke transacties. Tegenover de deken van advocaten heeft hij vervolgens tegenstrijdige verklaringen afgelegd hebben.

Grove schending

De handelswijze van Tomlow wordt door de raad ‘een grove schending van de kernwaarde integriteit’ genoemd. Zijn schorsing wordt voor 34 weken opgelegd, waarvan acht weken voorwaardelijk.

De advocaat oordeelde overigens tot voor kort zelf over andere advocaten in zijn rol al tuchtrechter. Daar is hij ondertussen mee gestopt. Tomlow is het niet eens met zijn straf en gaat in beroep.