Vooronderzoek herstelwerkzaamheden aan Kromme Nieuwegracht en Drift in Utrecht start binnenkort

De gemeente Utrecht start binnenkort een vooronderzoek voor werkzaamheden die aan de Kromme Nieuwegracht en Drift gaan plaatsvinden. Het onderzoek is bedoeld als voorbereiding voor de herstelwerkzaamheden die aan delen van de muren en kelders rondom de gracht uitgevoerd moeten worden. De staat van het erfgoed moet daarmee verbeterd worden.

De vooronderzoeken worden grotendeels in juli en augustus uitgevoerd. Er worden in die tijd verschillende stukken gracht onderzocht. Aan de Kromme Nieuwegracht gaat het om het stuk tussen de Pausdam en de Jeruzalemstraat en het stuk tussen het Hieronymusplantsoen en de Jansdam. Bij de Drift wordt gewerkt ter hoogte van het Janskerkhof.

Beoordeling

Tijdens het vooronderzoek wordt de staat van de gracht in beeld gebracht. Zo wordt gekeken hoe de bodem onder de grachten en muren erbij ligt en wordt de staat van de gebouwen, kelders en bestrating beoordeeld. Ook de bomen, flora en fauna in de gebieden worden in kaart gebracht. Ter hoogte van Kromme Nieuwegracht 10, 12, 14 en 18 wordt een sleuf gegraven om ook de onderkant van de keldermuren te kunnen onderzoeken. Omdat de grachten historisch erfgoed zijn, wordt er ook archeologisch onderzoek gedaan.

In principe blijven alle panden en werven tijdens het onderzoek bereikbaar, maar het kan volgens de gemeente een enkele keer voorkomen dat een aantal parkeerplaatsen afgezet zijn. De resultaten van het onderzoek worden gebruikt om de herstelwerkzaamheden aan de grachten voor te bereiden.

Wervenmeester

De gemeente is nog met eigenaren van de kluis- en werfkelders in gesprek over de werkzaamheden. Die gesprekken gaan onder meer over het herstel van muren en kelders, of de eigenaren plannen hebben voor onderhoud of het waterdicht maken van kelders en over de verdeling van de kosten voor het herstel.

De samenwerking tussen de gemeente en de keldereigenaren verliep afgelopen jaren niet altijd soepel. Verschillende partijen die betrokken zijn bij het herstel van de Utrechtse werven, waaronder de commissie van wijzen wervengebied, de gemeenteraad, keldereigenaren, bewoners en ondernemers vroegen om terugkeer van de wervenmeester. Sinds begin dit jaar is die wervenmeester aan de slag. Hij moet het gebruik en beheer van de werven in goede banen leiden.

Miljoenen euro’s

Vorig jaar werd bekend dat het historische wervengebied de komende dertig jaar volledig aangepakt moet worden en dat daar tussen de 450 en 550 miljoen euro voor nodig is. Het project neemt zo’n dertig jaar in beslag.