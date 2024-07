Voorraad strooizout in Utrechtse loods deze zomer al aangevuld

Hoewel de zomer nog maar net begonnen is, bereidt Rijkswaterstaat zich al voor op de winter. Om ervoor te zorgen dat iedereen straks weer veilig de weg op kan, wordt de voorraad strooizout in de zoutloodsen vanaf deze week aangevuld met 100 miljoen kg.

Rijkswaterstaat is al bezig met de voorbereidingen voor het winterseizoen. De eerste vrachtschepen met strooizout komen vanaf deze week aan bij de zoutloodsen in Utrecht, Raamsdonksveer, Kampen en Lienden. De voorraad wordt aangevuld met 100 miljoen kg strooizout.

Waarom nu al?

Het strooizout werd afgelopen jaren ook in de zomer aangevuld. Dit geeft leveranciers voldoende tijd om het zout te leveren en biedt de mogelijkheid om het zout voordeliger in te kopen. Uiteindelijk wordt de zoutvoorraad aangevuld tot 250 miljoen kg.

Het zout komt in grote zeevrachtschepen aan in de haven van Rotterdam. Vanuit de haven wordt het zout overgeladen in binnenvaartschepen, die vervolgens naar de vier zoutloodsen varen.

“Afhankelijk van de locatie van de loods, ligt er per strategische plek zo’n 15 tot 80 miljoen kg strooizout opgeslagen”, zegt Jan Rients Slippens, senior adviseur gladheidsbestrijding. Als eerste wordt de zoutvoorraad in Kampen aangevuld.