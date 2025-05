Voorstel om toch hoger dan de Domtoren te bouwen in Utrecht krijgt geen meerderheid  

Hoger bouwen dan de Domtoren is in Utrecht altijd een onderwerp van discussie. Onlangs kwam het opnieuw ter sprake in de gemeenteraad. Verschillende fracties benadrukten dat ‘hoger dan de Dom niet stom is’, maar een voorstel om het makkelijker te maken om hoger dan 112 meter te bouwen, kreeg geen meerderheid.

Op dit moment is er maar één bouwwerk in Utrecht dat hoger is dan de Domtoren: de oude schoorsteen van de elektriciteitscentrale op bedrijventerrein Lage Weide. Met zijn 150 meter is hij aanzienlijk hoger dan de Dom, maar het betreft geen echt gebouw. Wel staat er een woontoren van 140 meter gepland in Leidsche Rijn. Vooralsnog lijkt dat het enige gebouw te worden dat de Domtoren zal overtreffen in hoogte.

Het debat over bouwhoogtes laait regelmatig op in Utrecht, waarbij de Domtoren vaak als maatstaf wordt genomen. Ook recent was het onderwerp van gesprek in de gemeenteraad, tijdens de bespreking van de Visie Stedenbouw Utrecht 2040, waarin bouwhoogtes zijn opgenomen. In die visie worden locaties aangewezen waar maximaal tot 105, 90 of 70 meter hoog gebouwd mag worden. Daarnaast staat erin dat als een gebouw hoger wordt, de gemeenteraad daar een besluit over moet nemen.

De fractie van Student & Starter diende een voorstel in om het mogelijk te maken om eenvoudiger hoger te bouwen. Concreet zou dit betekenen dat de gemeenteraad niet telkens toestemming hoeft te geven. Het voorstel kreeg steun van D66, BIJ1, DENK, Horizon en de Partij voor de Dieren, maar behaalde daarmee geen meerderheid.