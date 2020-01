Voorstraat en Wittevrouwenstraat over paar maanden op de schop

Na enkele maanden vertraging gaat de herinrichting van de Voorstraat en de Wittevrouwenstraat bijna beginnen. Halverwege april van dit jaar begint de aannemer met de werkzaamheden die ongeveer zes maanden in beslag moeten nemen.

Na de werkzaamheden hebben voetgangers en fietsers meer ruimte op beide straten en is er meer groen aanwezig. Ook ziet het ernaar uit dat de Predikherenstraat en de Loeff Berchmakerstraat worden afgesloten voor autoverkeer.

Omfietsen

Volgens de gemeente is onderzocht of fietsers de werkzaamheden kunnen passeren en dus niet om hoeven te rijden. Dit bleek niet mogelijk. “Daarom is er gekozen voor een uitvoering waarbij de duur van de hinder zo kort mogelijk is”, schrijft de gemeente in een brief. Voetgangers kunnen wel langs de werkzaamheden lopen waardoor de winkels en woningen altijd bereikbaar blijven.

De verwachting is dat het fietsverkeer op de Lange Jansstraat en de Nobelstraat toeneemt tijdens de afsluiting. Om zoveel mogelijk drukte in deze straten te voorkomen komen er meerdere omleidingsroutes.

“Met extra opstelruimte zodat het makkelijker is om de busbaan over te steken, worden fietsers gestimuleerd om via noordelijke routes om de Voorstraat en Wittevrouwenstraat heen te fietsen. Extra verkeersregelaars op deze route […] moeten fietsers hierbij ondersteunen”, aldus de gemeente.

Ruimte

Zodra de werkzaamheden aan de Voorstraat en Wittevrouwenstraat zijn afgerond, begint de herinrichting van de Wijde Begijnestraat. Als alles volgens planning verloopt is dat halverwege november.

Naast de Voorstraat en Wittevrouwenstraat zijn er meerdere straten in dezelfde omgeving die de gemeente gaat aanpakken zoals de Nachtegaal- en Burgemeester Reigerstraat, het Malieblad en de Oudwijkerdwarsstraat. Bij al deze projecten is het doel om het prettiger en veiliger te maken voor fietsers, voetgangers en bewoners.