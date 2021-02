Voortvluchtige neemt de benen na avondklokcontrole; arrestatie in woning in Kanaleneiland Bron: Instagramaccount Politie Utrecht Centrum

Agenten met kogelwerende vesten hebben woensdagavond een man gearresteerd in een woning in de Utrechtse wijk Kanaleneiland. De verdachte werd even daarvoor gecontroleerd voor het overtreden van de avondklok.