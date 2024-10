Voorverkoop fotoboek Zicht op de Domtoren voorbij, dit is wanneer je jouw exemplaar kan verwachten

De inzamelactie voor het fotoboek Zicht op de Domtoren, waarin foto’s met aanzichten van de Domtoren te zien zijn, is afgerond. In totaal is er ruim 29 duizend euro ingezameld, ruim 7 duizend meer dan het streven was. We willen u daarvoor bedanken. Wanneer kunt u uw exemplaar verwachten of ophalen?

De belangstelling op de voorverkoop van het bijna 150 pagina’s tellende fotoboek is erg groot. In korte tijd is het streefbedrag ingezameld. Er zijn honderden edities van het boek besteld. Ook zijn er veel ansichtkaarten met foto’s van het boek verkocht, of zijn er donaties gedaan door mensen die de zaak simpelweg een warm hart toedroegen. In totaal is er €29,528,- ingezameld.

Ophalen of thuisbezorgd

Bij het bestellen van het fotoboek kon er gekozen worden voor het laten verzenden of ophalen van het boek. Als u ervoor heeft gekozen het boek te laten bezorgen, hoeft u verder niks te doen. Het boek wordt vanzelf afgeleverd op het adres dat is opgegeven. Donateurs die hebben gekozen om het boek op te halen, kunnen dat doen vanaf zaterdag 9 november op de redactie van DUIC. Op die datum is er op die locatie ook van 11:00 uur in de ochtend tot 16:00 uur in de middag een signeersessie op de redactie.

U kunt ook op een later moment het boek ophalen. Dat kan op Helling 13 tijdens onderstaande tijden.

Maandag 11 t/m vrijdag 15 november van 09.30 tot 17.30 uur

Maandag 18 t/m vrijdag 22 november van 09.30 tot 17.30 uur

Wat nu?

Het boek is nog steeds te koop via de webwinkel van DUIC. Het fotoboek Zicht op de Domtoren bevat bijna 150 pagina’s met tientallen aanzichten op de Domtoren. De foto’s zijn gemaakt vanuit andere bekende gebouwen, maar ook vanuit de slaapkamers, keuken en woonkamers van gewone Utrechters. Dit alles wordt aangevuld met een uitgebreide inleiding door de historische vereniging Oud-Utrecht.

De kosten voor het boek bedragen €34,95,- en zijn inclusief verzendkosten.