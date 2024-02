Voorwaardelijke celstraffen voor voortzetten van verboden motorclub Hells Angels in Utrechts clubhuis

De rechtbank heeft vijf mannen veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van een maand, vanwege het voortzetten van de verboden motorclub Hells Angels. Ze deden dat vanuit een pand aan de Twijnstraat aan de Werf in Utrecht, dat dienstdeed als clubhuis.

De mannen werden in maart 2023 aangehouden toen zij een clubavond organiseerden, in wat volgens het OM een clubhuis van de Hells Angels is, aan de Twijnstraat. Het pand leek dienst te doen als kroeg en er werden verschillende attributen aangetroffen die te linken zijn aan de Hells Angels. Zo lagen er onder meer kledingstukken met teksten en foto’s van de Hells Angels, waren er drankkaarten en mokken voor de leden aanwezig en hingen er corvee- en schoonmaakroosters.

De politie arresteerde in het clubhuis de vijf mannen die nu ook terechtstonden. Het gaat om een 49-jarige en 52-jarige verdachte uit Soesterberg, een 41-jarige verdachte uit Maartensdijk, een 41-jarige verdachte uit Hoofddorp en een 51-jarige verdachte uit Amersfoort. De gemeente heeft het pand aan de Twijnstraat aan de Werf destijds gesloten.

Verboden

De Hells Angels is in Nederland door de rechtbank verboden, omdat de club ‘in strijd is met de openbare orde’. “Er was sprake van veelvuldig (soms zeer ernstige) geweldsincidenten en wapenbezit, waarbij leden van Hells Angels zijn betrokken, zowel wereldwijd als in Nederland”, legt de officier van justitie uit. “Een belangrijke factor is het gewelddadige imago, waarbij dat geweld op verschillende manieren wordt aangemoedigd en verheerlijkt.”

De mannen die terechtstonden vinden dat het verbod op Hells Angels Holland niet op hen van toepassing is, omdat zij samenkwamen als leden van de Hells Angels charter Utrecht. In het arrest van het Hof staat dat de Nederlandse charters niet onder de verbodenverklaring van de Hells Angels Holland vallen, maar dat het verbod indirect wel gevolgen heeft voor die charters. “Als de verklaring en het verbod eenmaal onherroepelijk zijn, staat het hen ook niet meer vrij om de werkzaamheid van HAMC en HAMC Holland voort te zetten”, aldus het Hof.

Voortzetting van verboden motorclub

Aan de rechtbank was dus de taak om te beoordelen of het houden van of het komen op de clubavonden in Utrecht gezien moet worden als voortzetting van de verboden motorclub. De rechtbank oordeelt dat dat zo is.

“Het feit dat het houden van de clubavonden plaatsvond binnen de niet-verboden Hells Angels charter Utrecht, betekent niet automatisch dat ze daar niet doorgingen met de verboden motorclub. Bovendien waren de vijf mannen ook lid van Hells Angels Holland en bestond die motorclub uit leden van de onderliggende charters.”

Straffen

De rechter stelt vast dat de mannen na het opgelegde verbod op de oude voet verder zijn gegaan. “Door met andere Hells Angels samen te komen in een clubhuis, hebben ze de werkzaamheid van de verboden motorclub, waarbinnen een geweldscultuur bestond, voortgezet.” De rechtbank veroordeelt de mannen tot een voorwaardelijke celstraf van één maand, met een proeftijd van 2 jaar. Een van hen krijgt daarnaast nog een boete van 950 euro voor wapen- en drugsbezit.

De straffen vallen lager uit dan de eis van het Openbaar Ministerie (OM). Het OM eiste tegen vier verdachten twaalf weken celstraf, waarvan vier weken voorwaardelijk. Tegen de vijfde verdachte werd veertien weken gevangenisstraf geëist, waarvan vier weken voorwaardelijk.