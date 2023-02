Voorwaardelijke jeugddetentie en werkstraf voor overvallers Grieks restaurant in Utrecht

Twee jongens van 15 en 16 jaar die vorig jaar een overval pleegden op het Griekse restaurant Aphrodite in Lunetten, zijn veroordeeld tot een voorwaardelijke jeugddetentie van 4 maanden en een werkstraf. De rechter vindt dat de jongens een ‘wezenlijke bijdrage’ hebben geleverd aan de overval en noemt het zorgwekkend dat zij op jonge leeftijd al betrokken zijn bij dit strafbare feit. Een derde verdachte moet zich later verantwoorden voor de rechter.



Op 26 januari vorig jaar gaan de drie jongens eten bij het Griekse restaurant Aphrodite in het winkelcentrum van de Utrechtse wijk Lunetten. Daarna rijden ze naar de woning van de 16-jarige jongen. Daar verwisselen de 15- en 16-jarige van jas om vervolgens terug te gaan naar het winkelcentrum. Rond 18.10 uur is op camerabeelden te zien hoe de 15-jarige jongen en de derde verdachte het restaurant in de gaten houden. Even later om 19.30 uur gaan de twee naar binnen om onder bedreiging van een taser, geld buit te maken van het Griekse restaurant. Daarna rijdt het drietal op een scooter weg, om vervolgens naar het huis van de 16-jarige jongen te gaan.

Uitgedacht plan

Het drietal maakte van tevoren welbewust een plan om het restaurant te overvallen, meent de rechter. Uit onder andere camerabeelden, gegevens van de telefoons en een verklaring van de 15-jarige overvaller, blijkt dat alle drie de jongens betrokken waren bij de overval op het restaurant. De 16-jarige ontkent betrokken te zijn geweest bij de overval, maar die verklaring is door al het bewijs ongeloofwaardig, aldus de rechter.

‘Zorgwekkend’

Beide jongens van 15 en 16 jaar hebben volgens de rechter een ‘wezenlijke bijdrage’ geleverd aan de overval. “Het was een bedreigende situatie, mede door het gebruik van een stroomstootwapen. Voor de medewerker van het restaurant moet dit een traumatische ervaring zijn geweest. Dit soort feiten dragen bij aan gevoelens van onrust en onveiligheid in de samenleving.”

Nog geen maand na de overval wordt de 16-jarige jongen opgepakt nadat hij in Amerongen een auto heeft gestolen. De eigenaar van de auto wilde deze verkopen en de jongen deed zich voor als koper. Na het maken van een proefrit keerde hij niet terug. Met die gestolen auto heeft hij als weggebruiker gevaarlijk rijgedrag getoond. Bij zijn aanhouding vindt de politie harddrugs in zijn jaszak.

De rechter vindt het zorgwekkend dat de jongens al op jonge leeftijd zijn betrokken bij dit soort strafbare feiten. “Wel blijkt dat de jongens hun leven willen beteren. De afgelopen maanden laten zij positieve ontwikkelingen zien en de rechtbank wil dat pad niet doorkruisen. Maar er moet wel een stok achter de deur zijn om niet opnieuw in de fout te gaan”, aldus de rechtbank.

Aan beide jongens heeft de rechter een voorwaardelijke jeugddetentie opgelegd van 4 maanden. Daarnaast moet de 15-jarige jongen een werkstraf van 100 uur uitvoeren. De andere overvaller van 16 jaar die meerdere strafbare feiten pleegde, zoals een auto- en scooterdiefstal, gevaarlijk rijgedrag en drugsbezit, is veroordeeld tot een werkstraf van 180 uur. De zaak van de derde overvaller wordt op een later moment op zitting behandeld.