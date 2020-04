Voorzichtige daling van aantal coronapatiënten in Utrechtse ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten in de Utrechtse ziekenhuizen is licht gedaald ten opzichte van 24 uur geleden. Er liggen nu 196 patiënten die besmet zijn met het virus in de ziekenhuizen, gisteren waren dat er 207. Het aantal mensen op de intensive care is ook afgenomen. Woensdag waren dat 91 patiënten, donderdag 85.

In het Diakonessenhuis liggen 40 coronapatiënten, waarvan 15 op de intensive care. In het St. Antonius Ziekenhuis (alle locaties) gaat het om 71 patiënten, waarvan 31 op de ic-afdeling. In het UMC zijn 89 mensen opgenomen. 39 van hen worden op de ic-afdeling behandeld.

Ook landelijk daalde het aantal ziekenhuisopnames. Het afgelopen etmaal zijn er in Nederland volgens het RIVM 237 patiënten opgenomen in ziekenhuizen, terwijl dat een dag eerder 308 patiënten waren. Het aantal gemelde overledenen in de afgelopen 24 uur is 148. Het aantal patiënten dat op de intensive care wordt behandeld, is donderdag weer met 9 toegenomen. Er zijn nu 1417 Nederlandse ic-bedden bezet.

De afgelopen 24 uur zijn 1213 Nederlanders gediagnosticeerd met het coronavirus. In totaal zijn er sinds het virus in Nederland is opgedoken 21.762 mensen positief getest. Het werkelijke aantal ligt echter hoger omdat niet iedereen getest wordt.

De cijfers passen volgens het RIVM bij het beeld dat de verspreiding van het coronavirus langzamer verloopt dan wanneer er geen maatregelen genomen zouden zijn.