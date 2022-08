Vorig jaar in Utrecht ruim 11.000 boetes voor ‘huftergedrag’

In de gemeente Utrecht zijn in 2021 in totaal 11.453 boetes uitgeschreven voor hufterovertredingen. Dat blijkt uit een analyse van CJIB-cijfers door RTL Nieuws. Het gaat dan om boetes voor onder meer foutparkeren, rijden zonder geldig rijbewijs en rechts inhalen, maar ook om overtredingen als het achterlaten van afval en het niet opruimen van hondenpoep.

RTL Nieuws selecteerde 175 vormen van gedrag die ergernis veroorzaken en analyseerde vervolgens de boetecijfers van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). In totaal werden vorig jaar in Nederland 344.000 boetes uitgeschreven voor huftergedrag. In Utrecht gaat het dus om 11.453 boetes.

Het verschilt volgens RTL Nieuws nogal per gemeente hoeveel boetes er voor huftergedrag worden uitgeschreven. De meeste boetes vielen relatief gezien in de gemeenten Amsterdam en Tilburg. In Amsterdam waren het 75 boetes per 1.000 inwoners en in Tilburg 70 per 1.000 inwoners. In de meeste Nederlandse gemeenten waren het er 10 of minder per 1.000 inwoners. Utrecht hangt daar met 31,7 boetes per 1.000 inwoners een beetje tussenin.

Volgens de politie zijn de verschillen tussen gemeenten te verklaren door lokaal beleid, meldt RTL Nieuws. Zo wordt lokaal besloten hoe de capaciteit van de politie wordt ingevuld.

Foutparkeren en geluidsoverlast

Het huftergedrag dat vorig jaar het meest werd beboet, is asociaal gedrag in het verkeer en in het bijzonder foutparkeren. In 2021 werden daarvoor landelijk bijna 93.000 boetes uitgedeeld. Verder is volgens RTL Nieuws opvallend dat de meeste boetes voor geluidsoverlast zijn uitgeschreven in studentensteden. De meeste boetes voor geluidsoverlast werden gegeven in Delft, met ruim 6 boetes per 1.000 inwoners. Utrecht volgt met 2,4 boetes per 1.000 inwoners op plek 4.

RTL Nieuws gebruikte voor de analyse een lijst met 175 verschillende overtredingen. De lijst is hier (.pdf) te vinden.