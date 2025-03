Vorig jaar ruim 30.500 fietsen van straat in Utrecht verwijderd

De gemeente Utrecht heeft in 2024 in totaal 30.528 fietsen van straat verwijderd. Dat is nagenoeg hetzelfde aantal fietsen als het jaar ervoor. De gemeente brengt fietsen naar het gemeentelijk depot als ze ergens te lang staan geparkeerd of gevaarlijk neergezet zijn.