Vorig jaar zijn honderden Utrechtse basisschoolkinderen geholpen aan een gezonder eetpatroon

Kinderen op 10 basisscholen in Utrecht hebben in 2024 begeleiding gekregen bij het aanmeten van een gezonder eetpatroon. De gemeente spreekt over een ‘geslaagd’ initiatief, waarbij scholieren zich energieker en meer geconcentreerd voelen.

De gemeente Utrecht heeft de ambitie om kinderen een gezond voedings- en beweegpatroon te laten ontwikkelen en behouden. Vanuit dat idee is een plan opgesteld om overgewicht en obesitas terug te dringen, en gezonde leefgewoonten te stimuleren bij zowel ouders als het kind.

Kind en ouder

In 2024 zijn daardoor tien basisscholen in Utrecht geholpen. Zo kregen 1000 leerlingen lunch op school, zetten meerdere scholen buurtsportcoaches in, en gebruikten zes scholen een erkende interventie voor voedseleducatie. Ook kregen kinderen thuispakketten mee om te geven aan hun ouders. Zij moeten op die manier betrokken raken met gezonde voeding.

In 2020 deed DUIC al onderzoek naar overgewicht onder kinderen. Toen bleek dat overgewicht vanaf de peuterleeftijd vaker voorkomt in Overvecht, Kanaleneiland, Transwijk, Nieuw Hoograven, de Bokkenbuurt en Zuilen-noord en –oost. In de leeftijd 10- en 11-jaar waren ook kinderen uit Ondiep, 2e Daalsebuurt, Lombok, Leidsche weg of Leidsche Rijn Centrum vaker te zwaar.

Positieve reacties

De gemeente zegt positief te zijn over de initiatieven die vorig jaar zijn getoond. “Zo geven scholen aan dat deelname aan dat het programma kinderen helpt nieuwe smaken te ontdekken. Ook zien scholen dat kinderen meer energie hebben, zich beter kunnen concentreren en zich motorisch beter ontwikkelen.”

Ook in 2025 wordt er daarom doorgegaan met het ondersteunen van scholen. Het gaat om 12 scholen, met in totaal zo’n 2350 leerlingen. Er wilden nog meer scholen meedoen aan de gezondheidstour, maar het ‘subsidieplatfond was ontoereikend om alle aanvragen te beschikken’. Daardoor konden sommige scholen die vorig jaar wél meededen, dit jaar niet meedoen. Door een private partij te betrekken, kunnen deze scholen wel lunches blijven aandoen, voegt de gemeente toe.