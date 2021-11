Vorstelijk wonen op een nieuw landgoed in Hoef en Haag

Aan de rand van de recreatieplas Everstein, aan de Hoevenweg, komt Landgoed Hoevesteijn. Een exclusieve woonlocatie met een weldadige rust en de schoonheid van de geurende en kleurrijke parktuin.

Landgoed Hoevesteijn is onderdeel van deelplan Het Lint in Hoef en Haag en bestaat uit 17 appartementen verdeeld over vier woonlagen. Geheel geïnspireerd op de Oud-Hollandse architectuurstijl. Hier staat alles in het teken van luxueus, comfortabel en onbekommerd wonen in het groen.

De omgeving van Landgoed Hoevesteijn is groots en imposant en dat zijn de appartementen ook. Het kleinschalige landgoed blinkt uit in uitstraling, comfort en mogelijkheden. In Landgoed Hoevesteijn heb je de keuze uit 17 drie- of vierkamerappartementen die elk weer net even anders zijn. Met verschillende woonoppervlaktes, een extra balkon of juist een terras en een andere zonligging, heeft elk appartement zijn eigen karakteristieken. Wat ze gemeen hebben zijn de ruime afmetingen, het duurzame comfort en de luxueuze uitvoering. Op de begane grond bevinden zich de bergingen. Achter het gebouw de 32 parkeerplaatsen. Daarvan zijn er 17 toegewezen aan de appartementen en de overige zijn beschikbaar voor bezoekers.

Duurzaam landgoed

Je woont centraal op het Landgoed, in een groene en natuurlijke omgeving. Het spreekt dan ook voor zich dat er veel aandacht wordt besteed aan de duurzaamheid van je appartement. Koeling en verwarming vinden plaats middels een gesloten bronsysteem dat gebruikt maakt van een bodemwarmtewisselaarsysteem. Bovendien worden de appartementen gasloos opgeleverd, waarbij energie wordt opgewekt met behulp van zonnepanelen (BENG 2=0).

Een gemoedelijke buurt

Landgoed Hoevesteijn staat garant voor ultiem rustig wonen, maar wel met de voorzieningen van Het Dorpshart en Vianen om de hoek. Met ruimte voor kinderen om te spelen en de waterrijke meander waar je heerlijk wandelt met je hond. Plas Everstein ligt op een paar minuten lopen van het landgoed. Ideaal voor de sportieveling om een rondje ‘Everstein’ te doen.

Het wordt goed wonen in Hoef en Haag, en dat geldt zeker voor Landgoed Hoevesteijn, op het mooiste plekje van het dorp!

Wil jij in aanmerking komen voor een appartement in Landgoed Hoevesteijn? Geef dan nu jouw woonvoorkeuren door, want op 16 november aanstaande start de verkoop! De inschrijving voor de appartementen Landgoed Hoevesteijn sluit op donderdag 25 november aanstaande om 14.00 uur.