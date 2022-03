‘Vraag het de raad’ bij Bibliotheek Neude in Utrecht: de meest opvallende vragen van deze avond

In de centrale hal van de bibliotheek op de Neude zaten maandagavond vier gemeenteraadsleden: Anne Sasbrink (PvdD), Hester Assen (PvdA), Bert van Steeg (CDA) en Has Bakker (D66). Aan hen konden Utrechters alles vragen over hun werk als raadslid. We bespreken hieronder de meest opvallende thema’s die voorbijkwamen deze avond én de reacties van de raadsleden.

Wijkparticipatie

De vraag is: Wat is democratische waarborging voor jullie voor wijkparticipatie in Utrecht?

Has Bakker (D66): “Ik zou willen dat interactie veel hechter wordt. Ik spreek met veel wijkraden, ook voordat ik raadslid was. Mensen komen erbij, maar haken ook weer af. De vraag die we ons moeten stellen is of er voldoende binding met de wijk is en of je daarover verantwoording kan afleggen. Dat vind ik belangrijk voor de binding met de wijk. We moeten ons sterker maken met de energie en krachten die er zijn in de wijk, dat zou met een, eventueel online, wijkplatform veel beter moeten lukken. Er zijn verschillende manieren om bewoners meer zeggenschap te geven over de wijk. We hebben een burgerberaad gehad en ik heb het initiatief genomen voor burgeragendering. Daar wordt ook best regelmatig gebruik van gemaakt en dit leidt weer tot nieuwe interessante vragen voor de raad. Ook is er een buurtbegroting gestart, daar is goed op gereageerd en moeten we mee doorgaan.”

Energiearmoede

De vraag is: Hoe gaat de gemeenteraad huishoudens uit de midden- en lage inkomensgroepen met energiearmoede ondersteunen?

Anne Sasbrink (PvdD): “Voor op de korte termijn zijn er afspraken gemaakt waardoor er een mogelijkheid is voor een financiële tegemoetkoming. Hierdoor hoeft niemand in de kou te zitten. Voor de lange termijn maakt de gemeente afspraken met woningcorporaties, zoals Mitros en Portaal, omdat het vaak de huishoudens zijn die afhankelijk zijn van sociale huurwoningen die last hebben van energiearmoede. Daarnaast is het zo dat er woningcorporaties zijn die niet genoeg investeren in het goed isoleren van de sociale huurwoningen. Als gemeenteraad hebben we daar iets over te zeggen doordat wij jaarlijks met alle Utrechtse woningcorporaties prestatieafspraken maken. We kunnen dus tegen hen zeggen dat ze een bepaalde hoeveelheid stappen moeten maken in bijvoorbeeld hun energielabel. Huizen die goed zijn geïsoleerd hebben label A. Mensen die wonen in huizen met label F, moeten blijven stoken voor een warm huis. Op de lange termijn maken we ook afspraken over hoe groot het huizenaanbod moet zijn en hoe het groen rond deze huizen wordt onderhouden.”

Een gemeenteraad met nog meer fracties

De vraag is: Hoe wordt het debat straks als er mogelijk twintig partijen in de gemeenteraad zitten?

Hester Assen (PvdA): “Wat ik heb ervaren in de afgelopen vier jaar met twaalf partijen is dat we soms een debat hadden met maar zeven of acht fracties, waarvan drie meestal de collegepartijen zijn, dus de partijen die de coalitie vormen. Een kleiner aantal zijn dan dus de aanwezige oppositiepartijen en die zitten soms net iets anders in het debat, extra kritisch. Er zijn meer one-issue partijen die zich focussen op één bepaald onderwerp. Je kunt je voorstellen wanneer we met mogelijk twintig partijen in de gemeenteraad zijn, er nog meer one-issue partijen zullen zijn. Ik vraag me af of, als de gemeenteraad uit steeds meer kleine fracties bestaat, de controlerende taak die raadsleden hebben nog goed uitgevoerd kan worden.”

Woningbouw en groen in Utrecht

De vraag is: Hoe is er ruimte voor woningbouw en groen in Utrecht?

Bert van Steeg (CDA): “We zeggen al langer dat we meer ruimte voor de stad moeten nemen voor woningbouw in combinatie met groen. Ga bijvoorbeeld bouwen in polder Rijnenburg en ga niet alleen maar verdichten, dat gaat ten koste van het groen en de ruimte voor bijvoorbeeld sportverenigingen in de stad. Daarom zeggen we: gebruik die polder om de ruimte te nemen voor woningen. We kunnen wel wat verdichten, maar de ambitie die denk ik alle partijen wel hebben, is een groenere stad te hebben en om daarin te investeren hebben we die ruimte nodig. We moeten ook rekening houden met het klimaat, maar als we daardoor geen huizen gaan bouwen, wordt Utrecht een stad waar alleen mensen kunnen wonen die heel veel geld hebben. Dan wordt Utrecht een onbetaalbare stad. De woningbouwopgave is enorm, dus daar moet iets mee gedaan worden.”

Wil jij DUIC steunen en een prachtig boek met de beste fotografie en verhalen van Utrecht in 2021 ontvangen? Voor 24,95 euro is DUIC in 2021 te bestellen en daarmee steun je direct onze journalistieke werkzaamheden.