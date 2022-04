Vrachtwagen gekanteld op A27 bij Bilthoven richting Utrecht; weg vanaf 11.00 uur helemaal dicht

Op de A27 richting Utrecht is bij Bilthoven een vrachtwagen met potgrond gekanteld. De weg gaat om 11.00 uur vanaf knooppunt Eemnes een paar uur dicht voor bergingswerkzaamheden. Om 14.45 uur moet de weg weer vrij zijn.

De vrachtwagen kantelde rond 7.30 uur. Bij het ongeluk raakte de vangrail beschadigd en de vrachtwagen moet geborgen worden. Momenteel is één rijstrook dicht, wat zorgt voor flinke vertraging. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers die van Almere richting Utrecht rijden om om te rijden via de A1, A9 en A2.

Om 11.00 uur gaat de weg vanaf knooppunt Eemnes helemaal dicht voor de bergingswerkzaamheden. Verkeer wordt dan vanaf knooppunt Eemnes omgeleid via de A1 en de A28.

