vrachtwagenchauffeur die dodelijk ongeval veroorzaakte in Utrecht veroordeeld tot 200 uur taakstraf

Een 39-jarige vrachtwagenchauffeur die in 2018 een dodelijk ongeval veroorzaakte in De Meern, is veroordeeld tot een taakstraf van 200 uur. De chauffeur uit Leusden reed door rood en botste frontaal op de auto van het 51-jarige slachtoffer.

Het ongeluk gebeurde op 30 oktober 2018. De man reed met zijn vrachtwagen op de busbaan in De Meern, terwijl hij daar geen ontheffing voor had. De chauffeur was per ongeluk op deze baan terechtgekomen.

Gedesoriënteerd

In een bericht van de rechtbank is te lezend dat de man ‘gedesoriënteerd’ raakte en een rood stoplicht over het hoofd zag. Hij reed daardoor met 46 kilometer per uur een kruising over. Op dat moment knalde hij tegen de auto van het slachtoffer.

De rechtbank Midden-Nederland noemt het rijgedrag van de vrachtwagenchauffeur ‘aanmerkelijk onvoorzichtig en onoplettend’. Het is volgens de rechter dan ook aan het rijgedrag van de chauffeur te wijten dat het slachtoffer om het leven kwam. Dat de 51-jarige automobilist geen gordel droeg maakt dat niet anders.

Spijt

Direct na het ongeval heeft de vrachtwagenchauffeur contact gezocht met de familie van het slachtoffer. Ook heeft hij spijt betuigd en is hij niet eerder voor soortgelijke feiten veroordeeld.

De man is uiteindelijk veroordeeld tot een taakstraf van 200 uur. Daarnaast is een voorwaardelijke rijontzegging opgelegd.