Vrachtwagenchauffeur die inreed op file A12 bij Utrecht veroordeeld tot taakstraf en rijontzegging

Een 40-jarige vrachtwagenchauffeur uit Velserbroek is door de rechtbank in Utrecht veroordeeld tot een taakstraf van 140 uur. Daarnaast is hij tien maanden zijn rijbewijs kwijt. De man reed op 30 oktober 2017 in op een file op de A12 bij De Meern, omdat hij op zijn telefoon bezig was.



De vrachtwagenchauffeur reed die dag in de spits op de A12 bij De Meern. Hij moest drie banen opschuiven om op de goede rijbaan terecht te komen, maar de matrixborden boven de rijbanen knipperden. Verder werd volgens getuigen al 600 meter voor de plek van het ongeluk een maximumsnelheid van 70 kilometer per uur aangegeven. Dat werd later 50 kilometer per uur. Volgens de vrachtwagenchauffeur reed hij met een snelheid van 60 à 70 kilometer per uur naar de gewenste rijstrook.

Het verkeer zou op een bepaald moment tot stilstand zijn gekomen, maar de vrachtwagenchauffeur reed in op de file, waardoor de zes betrokken auto’s in elkaar werden gedrukt. Eén bestuurder raakte bij het ongeluk zwaargewond en overleed maanden later.

WhatsApp

Na het ongeluk werd een verkeersongevallenanalyse gedaan. Daaruit blijkt dat de chauffeur 600 meter voor de plek van het ongeval al werd gewaarschuwd voor de naderende file. Verder blijkt uit onderzoek van de telefoon van de verdachte dat hij vlak voor het ongeluk WhatsApp had geopend.

Terwijl hij de vrachtwagen naar een andere rijbaan stuurde, maakte hij in een WhatsApp-chat een foto. Hij was zeventien seconden op zijn telefoon bezig en vlak daarna gebeurde het ongeluk.

Schuldig

De rechtbank oordeelde dat het ongeval aan de vrachtwagenchauffeur kan worden toegerekend, met name door de combinatie van onvoorzichtig rijden en het actief gebruiken van zijn telefoon. “Hij heeft zeer onvoorzichtig en onoplettend gehandeld”, aldus de rechter.

Als gevolg van het handelen van de chauffeur liep een bestuurder een lage dwarslaesie op. Het slachtoffer overleed maanden na het ongeval. De rechtbank vindt echter, net als de officier van justitie en de advocaat van de chauffeur, dat uit het dossier niet kan worden afgeleid dat zijn dood het gevolg is van het ongeval. De rechtbank heeft de verdachte daarvoor vrijgesproken.

Taakstraf

De man krijgt voor de feiten die wel zijn bewezen een taakstraf van 140 uur. Verder mag hij tien maanden lang geen motorrijtuigen besturen, waardoor hij onder meer zijn werk een tijd niet kan doen.

De opgelegde straf valt lager uit dan de officier van justitie had geëist. Die vroeg namelijk een taakstraf van 200 uur en een rijontzegging van 18 maanden. De rechtbank zegt dat bij het bepalen van de straf is gekeken naar wat bij vergelijkbare zaken is opgelegd.