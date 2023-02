Vrachtwagens vol goederen vanuit Utrecht naar Turkije voor slachtoffers aardbeving

Na de aardbeving die deze week Turkije en Syrië trof, zijn op allerlei plekken in Nederland hulpacties op gang gekomen. Ook vanuit Utrecht zijn al meerdere vrachtwagens naar Turkije vertrokken om goederen te brengen naar slachtoffers van de ramp. Onder meer bij het Turks Cultureel Centrum Utrecht worden spullen ingezameld. Daar zijn inmiddels zoveel spullen gebracht dat ze woensdag al geen goederen meer aannamen.

Dozen vol met warme kleding, dekens en hoognodige spullen voor baby’s werden er gebracht bij het inzamelpunt. Honderden mensen stonden voor de deur om hulp aan te bieden. De inzamelactie was zo’n succes dat na de eerste dag besloten werd om voorlopig geen spullen meer aan te nemen. Ook de Ulu Camii Moskee in Lombok is bezig met hulpacties.

Door de aardbeving in Turkije en Syrië liggen hele steden in puin. Het dodental is inmiddels opgelopen naar ruim 16.000 en er liggen na vier dagen nog veel mensen onder het puin. Ook worden er nog altijd overlevenden gevonden. Veel slachtoffers van de aardbevingen zijn alles kwijt en er is dan ook dringend behoefte aan allerlei goederen.