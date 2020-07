Vredenburg in Utrecht deels afgesloten vanwege gaslek; omliggende panden ontruimd

Vanwege een gaslek aan het Vredenburg in Utrecht is een deel van de straat afgesloten. Het openbaar vervoer op het traject wordt omgeleid en omliggende woningen zijn ontruimd.



Het gaslek bevindt zich ter hoogte van restaurant WAKU WAKU. De panden naast het restaurant en de woningen erboven zijn ontruimd. De brandweer is met meerdere eenheden ter plaatse en ook netbeheerder Stedin is aanwezig.

Stedin heeft de leiding inmiddels afgesloten. WAKU WAKU en de naastgelegen panden worden momenteel geventileerd.

OV

Het Vredenburg is vanaf de Catharijnesingel tot de Sint Jacobsstraat afgesloten. Dit betekent dat het openbaar vervoer, fietsers en voetgangers er niet langs kunnen. Bussen worden omgeleid.

Veiligheidsregio Utrecht roept op om de adviezen van de hulpdiensten op te volgen. Hoe lang het duurt tot het probleem is verholpen is niet bekend.

In #Utrecht #Vredenburg t.h.v. restaurant Waku Waku is de brandweer met meerdere eenheden ter plaatse i.v.m. een gaslekkage. Brandweer stelt onderzoek in om het lek te vinden. @Stedin is ook onderweg. Meer info volgt. ^DV.

