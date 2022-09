Vrijdag in het hele land geen treinverkeer vanwege staking Archiefbeeld Utrecht Centraal. Foto: Robert Oosterbroek

De NS laat weten dat er vrijdag 9 september ‘helaas’ geen treinverkeer is in Nederland. Die dag is er een regionale staking aangekondigd, maar de NS ziet geen andere mogelijkheid dan al het treinverkeer in Nederland te schrappen. De spoorvakbonden hebben nieuwe stakingsdagen aangekondigd, omdat er ondanks de stakingen van de afgelopen weken nog geen nieuwe cao ligt. Hoewel vrijdag 9 september alleen gestaakt zou worden in de regio’s Noordwest en West, heeft de NS nu aangekondigd dat er in hele land geen treinen rijden. “De acties zijn weliswaar regionaal, maar het actiegebied is nu groter en onze treinen en collega’s rijden door heel Nederland. Kijkend naar alle opties en de ervaringen van de vorige stakingsdagen zien we geen mogelijkheid om op een verantwoorde, betrouwbare en veilige manier een dienstregeling te rijden”, aldus de NS. De NS laat weten het ‘buitengewoon vervelend’ te vinden. “Temeer omdat NS de vakbonden afgelopen dinsdag een nieuw bod heeft gedaan en heeft uitgenodigd om het gesprek hierover te hervatten. De vakbonden hebben deze uitnodiging inmiddels geaccepteerd.” Alleen als de NS met de bonden tot een akkoord komt lijken de stakingen voorkomen te worden. Elke ochtend up-to-date met het laatste nieuws uit Utrecht

