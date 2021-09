Vrijdag krijgt Utrecht 75 elektrische deelscooters en 125 nieuwe elektrische deelfietsen

Deelvervoeraanbieder TIER Mobility plaatst op 1 oktober nieuwe elektrische deelfietsen en -scooters in Utrecht. Vanaf vrijdag komen er 125 e-bikes en 75 e-scooters bij in de stad.

De fietsen en scooters komen te staan in drukke gebieden in de stad en in de buurt van centrale vervoersknooppunten. Om te voorkomen dat de fietsen en scooters overal door de stad komen te staan, zijn parkeerzones en niet-parkeerzones aangewezen.

Mensen die de vervoersmiddelen willen gebruiken, kunnen de app van TIER downloaden. Op de kaart kun je een e-bike of e-scooter zoeken, die vervolgens kan worden ontgrendeld door het scannen van een QR-code. Nadat de scooter of fiets weer op de standaard staat, kan je de rit in de app beëindigen.

Zowel de e-bike als de e-scooter kost per rit 1 euro om te activeren. Voor de e-bike betaal je vervolgens 15 cent per minuut en voor de e-scooter 30 cent. Betalen kan met creditcard of PayPal.

Missie

Voor het vervangen van de batterijen rijdt het bedrijf met elektrische bakfietsen en busjes door de stad. De e-bikes en e-scooters hoeven daardoor niet in een magazijn worden opgeladen.

General Manager Benelux van TIER, Jesper Vis, vindt dat TIER goed past bij Utrecht. “De missie van TIER om mobiliteit voorgoed te veranderen sluit nauw aan bij de Utrechtse mobiliteitsplannen: in 2040 zoveel deelvoertuigen aanbieden dat Utrechters geen (privé)auto meer voor de deur hoeven te hebben”, aldus Vis. TIER wil tot aan januari 2022 in totaal 500 e-bikes en 300 e-scooters in Utrecht neerzetten.