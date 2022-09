Vrijdag landelijke staking buschauffeurs; ‘Grote kans dat al het regionale openbaar vervoer platligt’

Volgens vakbond FNV is de kans groot dat het streekvervoer vrijdag in heel Nederland, waaronder in de regio Utrecht, platligt. Op die dag is namelijk een demonstratie georganiseerd in Den Haag, waar duizenden chauffeurs worden verwacht.

Sinds mei van dit jaar zijn er al verschillende acties geweest waarmee buschauffeurs van het streekvervoer een betere cao willen afdwingen. Zo reden er vorige week woensdag bijvoorbeeld in Utrecht minder bussen vanwege een staking. Ook met de actie van vrijdag wordt geprobeerd betere voorwaarden af te dwingen.

“Dat is niet iets waar de chauffeurs blij van worden”, zegt Marijn van der Gaag van FNV. “Deze landelijke staking is bittere noodzaak, voor hun eigen werkomstandigheden, maar ook voor de toekomst van het openbaar vervoer.”

Cirkel

De vakbond meent namelijk dat het beroep van buschauffeur vanwege de huidige voorwaarden niet aantrekkelijk genoeg is en er daardoor te weinig mensen zijn. Daardoor zou de werkdruk voor de huidige chauffeurs weer toenemen, waardoor ‘veel’ werknemers uitvallen. “En zo zit de sector in een vicieuze cirkel naar beneden. En daar hebben de reizigers ook last van, omdat er buslijnen uitvallen of zelfs helemaal geschrapt worden”, aldus Van der Gaag.

In het streekvervoer werken volgens FNV zo’n 13.000 mensen. Hoeveel van hen buschauffeur zijn, is niet bekend.