Vrijdag vanaf 14.00 uur geen treinen meer vanwege extreem harde wind

Er rijden vrijdag vanaf 14.00 uur in heel het land geen treinen meer vanwege de extreem harde wind die voorspeld is. De NS laat weten het heel vervelend te vinden, maar dat het besluit is genomen vanwege de veiligheid.

De NS kondigde donderdagmiddag aan dat zowel het internationale als binnenlandse treinverkeer vrijdag om 14.00 uur wordt stilgelegd. ’s Ochtends is al een aangepaste dienstregeling van kracht, maar de NS waarschuwt dat de storm ook dan al voor overlast kan zorgen. “Plan daarom je reis kort voor vertrek in de reisplanner. Ga, indien mogelijk, niet op reis”, aldus de NS.

“We vinden het heel vervelend dat het zoveel hinder voor treinreizigers geeft, maar hebben dit besluit genomen vanwege de veiligheid op het spoor. De kans is dat er bomen op het spoor waaien wat voor gevaarlijke situaties kan zorgen. Ook voor storingsploegen is het verlenen van assistentie of uitvoeren van herstelwerk te gevaarlijk.”

Let op: morgen vanaf 14:00 uur geen treinverkeer door storm Eunice. In de ochtend is de treindienst aangepast. Plan je reis in de reisplanner. Voor meer info: https://t.co/annpBppk9h — NS online (@NS_online) February 17, 2022

Het KNMI heeft voor vrijdag vanaf 14.00 uur code oranje afgegeven in heel het land, behalve Limburg. Boven land worden zeer zware windstoten verwacht van 100 tot 120 kilometer per uur. Daardoor kunnen volgens het KNMI zeer gevaarlijke situaties ontstaan als gevolg van omvallende bomen en rondvliegende voorwerpen.

