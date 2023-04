Vrijmarkt in Utrechtse binnenstad staat op het punt van beginnen

De vrijmarkt in de Utrechtse binnenstad staat weer op het punt van beginnen. Allerlei spullen worden uit de kast gehaald. Van kleding, boeken, dvd’s, speelgoed en nog veel meer. De eerste verkopers hebben hun plekje al opgeëist.

De vrijmarkt begint officieel woensdagavond om 18.00 uur en duurt tot donderdagavond 18.00 uur. Daarmee is Utrecht een van de weinige steden in Nederland waar de vrijmarkt al een avond voor Koningsdag begint.

Er zijn er al heel wat mensen in de Utrechtse binnenstad die hun tweedehandsspullen op kleedjes hebben neergelegd of in kraampjes hebben uitgestald. Anderen proberen geld te verdienen door bijvoorbeeld muziek te maken of mensen een spelletje te laten spelen.

Ook in de rest van de stad staan evenementen op het punt van beginnen. Bekijk hier het overzicht van alle activiteiten rondom Koningsnacht en Koningsdag in Utrecht.