Vrijwilliger Yolande helpt met Nederlands leren bij Kletsmaatjes: ‘Leuker dan ik had verwacht’

In Utrecht zijn bijna 150.000 vrijwilligers actief, blijkt uit cijfers van de gemeente. Dat is ongeveer 40 procent van alle inwoners. In deze rubriek spreekt DUIC mensen over hun vrijwilligerswerk in de stad.

Als vrijwilliger bij Kletsmaatjes oefen je Nederlands met nieuwkomers. Wekelijks klets je online met jouw maatje. Het is een initiatief van de landelijke stichting Het Begint met Taal, gevestigd in Utrecht. Vrijwilligers zijn hard nodig, want er staan 770 mensen op de wachtlijst.

Vrijwilliger Yolande woont in Utrecht en haar kletsmaatje Saja woont in Zeist. Yolande is met pensioen en had een eigen logopediepraktijk. Met haar vrijwilligerswerk wilde ze graag iets toevoegen aan de stad en samenleving. “Ik vind het leuker dan ik had verwacht. Van tevoren vond ik het vooral ‘goed om te doen’, maar ik heb ook nog eens leuke mensen ontmoet.”

“Het gaat heel goed en is iedere keer is het weer leuk”, zegt Saja. “We bespreken veel verschillende onderwerpen. Ik heb van Yolande ook over nieuwe plekken geleerd om met mijn dochtertje heen te gaan, zoals de dierentuin en de kinderboerderij.”

“We oefenen bijvoorbeeld voordat Saja een afspraak heeft bij het consultatiebureau met haar dochtertje”, zegt Yolande. “Dan nemen we samen de vragen door die ze daar wil stellen.” Ook voor Saja’s Staatsexamen Nederlands oefenden ze samen. Laatst had ze ook haar rijexamen. Saja: “Het woord bumperkleven kende ik nog niet, maar nu wel.”

7800 koppels

Saja’s moedertaal is Arabisch. Dat spreekt ze ook het meest met haar vriendinnen, man en dochtertje. “Vroeger was ik bang om Nederlands te spreken, maar dankzij Yolande gaat het veel beter.” Yolande is trots op haar kletsmaatje. “Je durft nu Nederlands te praten. Dat is het grootste verschil met een half jaar geleden.”

Kletsmaatjes ontstond tijdens de coronapandemie, vertelt Lotte Aalberts van Stichting Het Begint met Taal. Het is een (online) aanvulling op de Nederlandse les die nieuwkomers al volgen, legt Lotte uit, bijvoorbeeld bij Utrechtse stichtingen die zich juist richten op fysieke taalcoaching. Na corona bleek dat er zoveel behoefte aan was dat het initiatief doorging. “Er zijn kletsmaatjes door heel het land”, zegt Lotte. “Tot nu toe zijn er 7800 koppels gemaakt, waarvan er op dit moment 500 actief zijn.”

‘Het liep vanzelf’

Saja vindt het fijn dat ze elkaar online spreken. “Dan kunnen we praten als mijn dochtertje slaapt.” Toevallig wonen Yolande en Saja bij elkaar in de buurt, maar dat hoeft niet. De koppels worden gemaakt op basis van interesses. Ook zijn er tussentijdse evaluaties en is er begeleiding vanuit de stichting, vertelt Lotte. “Ieder koppel heeft een eigen coördinator.” Verder is een koppel in principe na 20 sessies klaar, maar ze mogen langer doorgaan.

Daarnaast krijgen vrijwilligers toegang tot een online omgeving met tips en oefenmateriaal. “Aan het begin heb ik onze gesprekken wel voorbereid, maar het liep al snel vanzelf”, zegt Yolande. “Het feit dat we een klik hebben, maakt het extra leuk om dit vrijwilligerswerk te doen.”