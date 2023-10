Vroman-bankje spoorloos verdwenen uit Zocherpark in Utrecht: wie weet waar het is gebleven?

Het Vroman-bankje is verdwenen uit het Zocherpark in Utrecht. Het bankje werd bijna vijf jaar geleden onthuld door burgemeester Jan van Zanen en is sinds begin deze maand spoorloos. Initiatiefnemer van het bankje, Arjaan van Nimwegen, staat voor een raadsel. Ook de gemeente heeft geen idee waar het bankje heen is. Weet iemand het?

Het was 2 oktober, enkele weken geleden, toen Van Nimwegen tijdens zijn dagelijkse ronde door het Zocherplantsoen ‘tot zijn ontsteltenis’ een lege plek aantrof. Op de plek waar vijf jaar lang het Vroman-bankje stond, was nu niks meer te vinden. Geen spoor van het bankje.

Het bankje werd op 26 november 2018 onthuld door de toenmalige burgemeester Jan van Zanen. Op die dag, maar dan tachtig jaar geleden, op die plek onder de Sterrenwacht, kuste dichter Leo Vroman zijn toekomstige vrouw Tineke Sanders voor het eerst. Het bankje had dan ook een inscriptie, een L, een hartje en een T. Tot hun dood in 2014 en 2015 bleven Leo en Tineke samen. Vroman refereerde in zijn dichtwerk nog regelmatig aan de kus en die plek.

‘De dader heeft alles keurig aangeharkt’

Maar nu is het bankje ineens weg. Van Nimwegen laat weten: “Dat kan natuurlijk niet. Navraag bij de gemeente leverde eenzelfde ontsteltenis op en helaas ook vele vraagtekens. Koortsachtig zochten betrokken ambtenaren naar een oorzaak of een reden: Was het bankje in onderhoud? Vond iemand ten stadhuize het misplaatst en heeft hij het laten verwijderen? Was hier vandalisme in het spel? De wijze waarop de plek is achtergelaten wijst daar niet op: de dader heeft alles keurig aangeharkt. Niemand wist er iets van. Ze zoeken door, maar tot nu toe is het raadsel niet opgelost.”

‘Wie o wie? Waarom? En vooral: Waar is het bankje?’

Van Nimwegen wil graag weten waar het bankje is gebleven: “Een bankje dat uit liefde werd geplaatst, met liefde werd vormgegeven en zelf een monument van liefde werd mag Utrecht zich niet laten ontroven. Vandaar: Een dringend beroep. Wie o wie? Waarom? En vooral: Waar is het bankje?”