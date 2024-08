Vrouw (19) door automobilist van fiets getrokken onder viaduct op het Utrecht Science Park

Een 19-jarige vrouw is in de nacht van maandag op dinsdag in Utrecht door een automobilist van haar fiets getrokken. Toen zij wist te ontkomen ging de bestuurder er ook vandoor. De politie spreekt van een ‘ernstig incident’.

De vrouw fietste rond 01.00 uur op de Weg tot de Wetenschap richting het Utrecht Science Park. Onder het viaduct van de A27 kwam een automobilist haar tegemoet rijden. De bestuurder stapte vervolgens uit en trok haar met geweld van haar fiets.

Het slachtoffer wist weg te komen en daarop besloot de automobilist ook het hazenpad te kiezen. In welke richting de bestuurder is gevlucht is niet bekend.

De politie neemt de zaak hoog op en is op zoek naar getuigen, camerabeelden en andere informatie die het onderzoek kan helpen. “Uw informatie kan ons helpen.”