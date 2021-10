Vrouw (52) die woning in Overvecht wilde opblazen krijgt verplicht psychiatrische hulp

Een 52-jarige vrouw die vorig jaar oktober haar huis aan de Hanoidreef in de Utrechtse wijk Overvecht wilde opblazen, moet verplicht forensisch psychiatrische hulp krijgen. Dat heeft de rechter woensdag besloten.

Op maandag 5 oktober 2020 werden de hulpdiensten gealarmeerd omdat een bewoner van een flat aan de Hanoidreef de gaskraan opengedraaid zou hebben. In de hal voor de woning werd door de brandweer een sterke gaslucht geroken. Omdat de bewoner niet thuis was, moest de voordeur worden opengebroken.

In de woning werd door de brandweer op de afvalbak een brandend waxinelichtje gevonden en in de keuken stonden de gaspitten van het fornuis open. Het kaarsje werd snel gedoofd en de gaskraan dichtgedraaid.

E-mail

Een politieagent werd ter plekke door een bewindvoerder van de bewoner aangesproken. Hij vertelde dat hij in de ochtend een mail van de vrouw had ontvangen waarin stond dat zij van plan was haar woning op te blazen.

De vrouw bevestigde in de rechtbank dat zij de mail had verstuurd, maar ze ontkent dat zij degene was die de gaspitten had opengezet en de kaars had aangestoken. Zij vermoedt dat een ander dat heeft gedaan. De rechtbank ging daar echter niet in mee.

Hulp

Volgens de rechter is in deze zaak sprake van een ‘voltooide poging een ontploffing teweeg te brengen’. “De vrouw heeft de kans op een explosie willens en wetens aanvaard”, meldt de rechtbank Midden-Nederland.

Toch is de vrouw niet strafbaar. Volgens deskundigen is er sprake van een stoornis en heeft ze intensieve psychiatrische zorg nodig. Daarom krijgt de vrouw verplicht forensisch psychiatrische hulp.