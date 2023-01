Vrouw (52) overleden na steekincident in Utrechtse wijk Overvecht; politie spreekt van ‘tragisch incident’

Een 52-jarige vrouw is overleden nadat zij is neergestoken in een woning in de Utrechtse wijk Overvecht. De politie, die al snel een verdachte kon arresteren, spreekt van een ‘tragisch incident’.

Het steekincident vond in de nacht van maandag op dinsdag rond 02.00 uur plaats in een woning aan de Mexicodreef in Utrecht. Ongeveer een half uur na het voorval liet de politie weten dat het slachtoffer naar het ziekenhuis was gebracht en een verdachte was aangehouden.

Dinsdagochtend rond 09.40 uur kwam het bericht dat het 52-jarige slachtoffer in het ziekenhuis aan haar verwondingen was overleden. “De politie is een onderzoek gestart naar dit tragische incident”, laat de politie weten.

De verdachte wordt op dit moment verhoord op het bureau.