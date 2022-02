Vrouw (57) zwaargewond na ongeluk op Utrecht Science Park

Een 57-jarige vrouw is dinsdagmiddag zwaargewond geraakt na een ongeval op de Yalelaan op het Utrecht Science Park. Wat er precies is gebeurd, is niet bekend.

Het ongeluk vond rond 15.00 uur plaats. Het slachtoffer zat op de fiets en kwam in botsing met een auto.

De politie is op zoek naar getuigen van het ongeval en vraagt mensen met meer informatie of bijvoorbeeld camerabeelden om zich te melden.

