Vrouw overleden bij brand in flat in Utrechtse wijk Overvecht

Bij een brand in een woning aan de Ankaradreef in Utrecht is een vrouw om het leven gekomen. Hulpdiensten hebben nog geprobeerd het slachtoffer te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. Hoe de brand is ontstaan is nog niet bekend.

De brandweer werd in de nacht van dinsdag op woensdag rond 03.15 uur gealarmeerd over de brand in de woning in de Utrechtse wijk Overvecht. Het ging om een uitslaande flatbrand en al snel werd extra materieel en personeel ingezet. “Er zijn vooral extra brandweermensen nodig om de flat te doorzoeken op rookverspreiding”, schreef Veiligheidsregio Utrecht.

Tijdens het blussen van het vuur werd een persoon aangetroffen in de woning waar de brand ontstond. Het slachtoffer werd naar buiten gebracht en gereanimeerd. Ook werd een traumahelikopter opgeroepen. Ondanks de hulp is het slachtoffer overleden.

Onderzoek

Over de oorzaak van de brand is vooralsnog niks bekend. De politie en brandweer doen samen onderzoek naar de toedracht. De schade is beperkt gebleven tot de getroffen woning. Nadat het vuur rond 05.00 uur onder controle was konden de bewoners van omliggende huizen, die uit voorzorg waren geëvacueerd, weer terug naar hun woning.