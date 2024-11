Vrouw onwel tijdens concert in TivoliVredenburg Utrecht, overlijdt niet veel later

In de nacht van donderdag op vrijdag is een vrouw onwel geworden in TivoliVredenburg. Niet veel later overleed zij. Dat gebeurde tijdens een concert, zegt een woordvoerder van de politie.

De vrouw werd onwel tijdens een concert rond 03:00 uur in de nacht. Er zijn meerdere hulpdiensten ingezet toen er een melding van een onwelwording binnenkwam, schrijft de politie in een bericht. De vrouw is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht, maar de hulp mocht niet meer baten. De vrouw overleed niet veel later.

Het gaat om een meerderjarige vrouw, schrijft de politie. Of de vrouw uit Utrecht komt, is niet bekend. De politie doet nog onderzoek naar de oorzaak van het overlijden van de vrouw.