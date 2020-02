Vrouw slaat twee keer agent bij aanhouding in Zuilen

Een vrouw heeft zondag twee keer een agent geslagen. Ze werd aangehouden in een huis aan de Nicolaas Ruychaverstraat in Zuilen.

De politie ging richting het huis in Zuilen rond 20.00 uur op zondag om ambulancepersoneel te ondersteunen. In de melding was sprake dat er mogelijk een mes in het spel was.

De vrouw vertoonde volgens de politie verward gedrag. Zij luisterde niet naar de aanwijzingen van de agent om rustig te blijven. Zij sloeg een agent en werd daarop aangehouden voor mishandeling.

In het bureau sloeg de vrouw weer een andere agent. Ook hiervan is aangifte gedaan. Na beoordeling door een arts bleek zij fit genoeg om in een cel te worden geplaatst en zit zij vast voor onderzoek en verhoor.