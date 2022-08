Vuelta-start overtreft verwachtingen organisatie en trekt honderdduizenden bezoekers naar Utrecht

De start van La Vuelta in Nederland heeft volgens de organisatie de verwachtingen overtroffen. Naar schatting stonden er tijdens de vier dagen dat de ronde in Nederland was bijna een miljoen mensen langs het parcours. De festiviteiten in Utrecht trokken honderdduizenden bezoekers.

De Vuelta in Nederland begon vorige week donderdag met de ploegenpresentatie in Utrecht en eindigde zondag met de etappe Breda – Breda. De ploegenpresentatie op en rond het Vredenburgplein wist 12.500 bezoekers te trekken. Tijdens de eerste etappe, de ploegentijdrit in Utrecht, stonden naar schatting 260.000 mensen langs het parcours. De tweede etappe, van ’s-Hertogenbosch naar Utrecht, trok in totaal 350.000 bezoekers.

Ook thuis keken mensen massaal hoe de Vuelta door Utrecht trok: alleen al via de NOS keken respectievelijk 2,1 miljoen en 1,5 miljoen mensen naar de eerste twee etappes of een deel daarvan.

Tekst loopt door onder de foto

‘Een van de meest ongelooflijke verhalen’

De Spaanse organisator Unipublic, kijkt terug op een succesvolle start van de Vuelta. “De warme reacties van het enthousiaste Nederlandse publiek waren geweldig. We voelden ons thuis”, zegt Javier Guillén, algemeen directeur van La Vuelta.

“Het project La Vuelta Holanda is na twee jaar wachten uitgekomen en heeft onze verwachtingen overtroffen. Nederland is een plek die fietsen ademt en die we in ons hart gesloten hebben. We zijn gekomen om geschiedenis te schrijven en we vertrekken met een van de meest ongelooflijke verhalen die we, vanuit het perspectief van La Vuelta, ooit hebben meegemaakt”, besloot hij.

Spanje

Na de finish van de derde etappe zondag in Breda, heeft de Vuelta-karavaan Nederland weer verlaten. Maandag is het rustdag en dinsdag gaat de Vuelta verder in Spanje. Op 11 september is de laatste etappe, die eindigt in Madrid.