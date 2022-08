Vuelta strijkt neer in Utrecht: wielerploegen krijgen warm onthaal op afgeladen Vredenburgplein

De Vuelta is donderdag na twee jaar wachten dan eindelijk neergestreken in Utrecht. De wielerploegen die de komende weken deelnemen aan de Spaanse wielerronde hebben zich donderdagavond op het Vredenburgplein aan het publiek gepresenteerd. Utrecht liep massaal uit om de renners een warm onthaal te geven.

Duizenden mensen verzamelden zich eind van de middag op en rondom het Vredenburgplein om de ploegenpresentatie te kunnen zien. Burgemeester Sharon Dijksma heette het publiek en de Vuelta-karavaan welkom. “Nog één nacht slapen en het moment is eindelijk daar… En ik moet zeggen, dat zou tijd worden na twee jaar wachten (…) Ik ben een trotste burgemeester”, zei Dijksma. Ze sloot haar toespraak af met een welkomstboodschap in het Spaans.

Tekst loopt door onder de foto

Nadat Dijksma het podium had verlaten, was het de beurt aan de renners die de komende weken de Vuelta rijden. Vanaf het Hampton-hotel vertrokken de renners door Hoog Catharijne om zich op het podium op het Vredenburgplein aan het publiek te presenteren. Langs de route, van het Hampton-hotel naar het podium, stonden luid applaudisserende en juichende mensen.

Tekst loopt door onder de foto

Als de renners het podium weer verlaten, is het warme onthaal nog niet voorbij. Ze begeven zich richting de singel voor TivoliVredenburg, om daar met hun ploeggenoten in een bootje te stappen. Als ze, begeleid door luid gejuich en fanfaremuziek, onder de bruggen doorvaren, zit de ploegenpresentatie erop. Team Jumbo-Visma sluit de rij. De renners kunnen zich voor gaan bereiden op de weken die komen gaan.

Tekst loopt door onder de foto

De renners beginnen de Vuelta vrijdag met een ploegentijdrit door Utrecht. De ploegen starten om de vier minuten aan hun ronde over het parcours van 23,3 kilometer. De etappe van zaterdag begint in ’s-Hertogenbosch en finisht aan het eind van de middag – na een lus door Utrecht – op het Utrecht Science Park. Zondag is de etappe in Breda en daarna vertrekt de Vuelta-karavaan naar Spanje. Het parcours van de Utrechtse etappes is hier te bekijken.