Vuur aan Atoomweg in Utrecht wordt steeds heviger; mogelijk brandt het pand volledig af

Het is tot dusver niet gelukt om de brand aan de Atoomweg in Utrecht te blussen. Veiligheidsregio Utrecht (VRU) meldt dat mogelijk het hele pand afbrandt.

Het gaat om een brand tussen twee opslaglocaties aan de Atoom- en Reactorwerg op industrieterrein Lage Weide. Het vuur werd vlak voor 13.00 uur ontdekt en VRU besloot al snel op te schalen.

Ook is speciaal blusgereedschap ingezet om het vuur van buitenaf te bestrijden. Dit lijkt echter niet te werken. VRU meldde rond 16.30 uur dat de band uitslaand is en dat mogelijk het hele pand zal afbranden.

Volgens de veiligheidsregio hebben alle personeelsleden het pand veilig kunnen verlaten.

Rookwolk

Vanaf een afstand is een grote zwarte rookpluim te zien. VRU zegt dat de rookwolk richting het noorden trekt. “Bij overlast van de rook is zoals gebruikelijk het advies de ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te schakelen“, aldus de veiligheidsregio.

Rijkswaterstaat laat via Twitter weten dat het verkeer op de A2 richting Den Bosch hinder ondervindt van de brand. Zo staat er een file voor de Leidsche Rijntunnel. “Laat je niet afleiden en blijft alert”, schrijft Rijkswaterstaat.

Ai, niet de wolken die je wenst… Utrecht west 🔥 pic.twitter.com/MwrsBdDwDD — Helga van Leur ☀ (@helgavanleur) March 9, 2022

