Vuurwerkbom beschadigt woningen in Kanaleneiland in Utrecht

In nacht van woensdag op donderdag is er een vuurwerkbom naar een woning gegooid aan de Spaaklaan in Kanaleneiland in Utrecht. Door de explosie zijn er meerdere ruiten beschadigd. De politie heeft de zaak in onderzoek.

De explosie vond donderdag rond 03.30 uur plaats. Verschillende woningen aan de Spaaklaan hebben daardoor schade opgelopen. Het is vooralsnog onduidelijk of de vuurwerkbom op een specifiek adres gericht was.

De politie is een buurtonderzoek gestart en roept getuigen op zich te melden.